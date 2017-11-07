Фотохроника ТАСС
7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В это время гитлеровские войска находились в 50-100 км от Москвы, и Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои. Город был на осадном положении.
Парад, в котором участвовало около 30 тысяч военнослужащих и представителей народного ополчения, продолжался 25 минут. Многие его участники уходили на фронт прямо с площади.
Этот парад стал одним из значимых событий Великой Отечественной войны.
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