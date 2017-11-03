Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин 3 ноября сделал запись в своем блоге, где поведал об участии в XXI Всемирном русском народном соборе, который прошел 1 ноября в Храме Христа Спасителя.
Участники Всемирного собора едины в главном, считает автор блога. Все они искренне желают, чтобы Россия жила в мире, единении и сплоченности.
"Единая нравственная основа, духовный базис нашего развития — традиционные, общечеловеческие ценности", — подчеркивает глава региона.
Александр Карлин отметил выступление на форуме актера Андрея Мерзликина, который обратился к творчеству Василия Шукшина в спектакле "Человек земли".
"Я слушал Андрея Мерзликина и еще более укреплялся в мысли: действительно, насколько созвучно духовно-нравственное наследие нашего земляка обсуждаемым на соборе темам… Кто, как не Василий Макарович, призывал задуматься, "что с нами происходит", учил "нести Родину в душе, любить ее, жить ею", кто прославлял "великий труд до зубовного скрежета", умолял "не забыть о душе", не стеснялся в проявлении чувств к "дорогой, бесценной мамочке"? Вот же они, незыблемые нравственные ценности, которые помогут нам жить и развиваться, достойно отвечать на серьезные вызовы современности, воспитывать патриотами своих детей и внуков", — написал Карлин.
По мнению губернатора, обращение к культурно-историческому наследию Алтайского края на интеллектуальном форуме самого высокого уровня — это подтверждение того, что регион является мощным духовно-нравственным оплотом России.
"В Храме Христа Спасителя звучало: "Алтайский край", "Сростки", "Шукшин"… Это очень серьезный, значимый сигнал для всех нас. Особое звучание обретают сегодня слова латвийского режиссера Алвиса Херманиса, поставившего спектакль "Рассказы Шукшина" в Театре Наций: "Шукшин для меня — самое-самое имя России. Это ваше золото, это ваша валюта, самое дорогое, что у вас есть, самое чистое — доброта, простота, непосредственность". Как не вспомнить отзывы наших знаменитых гостей, которые, побывав на Пикете, признаются в ощущении "сильной и глубокой соборности" Шукшинских чтений?" - подытожил в блоге Карлин.
Комментарии
АБК, Вы квартирку в Москве продайте, да и к нам на житиё? А?
"Единая нравственная основа, духовный базис нашего развития"
" По данным следствия, чиновник отдал распоряжение о приобретении для служебных нужд на бюджетные деньги трех дорогостоящих "Мерседесов". 18 миллионов рублей были потрачены"
" — традиционные, общечеловеческие ценности"