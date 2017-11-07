"Фармакопейка" расскажет о новейших препаратах против старения

Барнаульцы и жители края смогут познакомиться с самыми последними научными данными о возрастных изменениях в организме, а также смогут узнать о том, какими мерами можно предотвратить болезни старения.
В рамках проекта "Золотой возраст" фармацевты аптек "Фармакопейка"® будут консультировать покупателей о возможностях профилактической медицины и anti-age терапии. В октябре каждый клиент получил каталог новейших фармацевтических продуктов и познакомился со специальными предложениями.
"Российские аптеки, в отличие от аптек Западной Европы, США и Японии, продают в основном средства для лечения острых и хронических заболеваний. Мы хотим, чтобы в аптеку, наконец, стали приходить здоровые люди, которые понимают высшую ценность здоровья, и покупали препараты для поддержания нормального обмена веществ, продления молодости и активной жизнедеятельности. Гормоны, микро- и макроэлементы, витамины, нутриенты, биодобавки, которые нужно применять под контролем лабораторных анализов, уже сегодня могут продлить жизнь человека до 90 лет, причем до 80 – без потери качества!" – комментируют специалисты аптечной сети.
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