Пользователи WhatsApp в пятницу, 3 ноября, пожаловались на сбой в работе мессенджера, который наблюдался по всему миру, в том числе и в России. Об этом пишет ТАСС.
Сбой в работе WhatsApp произошел с 9:38 мск. Больше всего сообщений о неполадках поступало
от пользователей из Нидерландов. Также сбой в работе этого мессенджера произошел в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других странах Европы, а также в США, Малайзии, Индонезии и Австралии.
Что касается России, то о неполадках чаще всего сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Комментарии
Да не успевают прослушивать, вот на паузу и ставят )