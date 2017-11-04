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Погода в Алтайском крае в день народного единства, 4 ноября, обещает быть вовсе непраздничной — в регионе действует штормовое предупреждение.
По данным регионального Гидрометцентра, в большинстве районов осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления, установление снежного покрова, на дорогах гололедица.
Дневные температуры составят +2...+7 градусов. Ветер будет юго-западным, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20 метров. В начале дня в восточных районах возможны порывы до 22-27 метров в секунду.
В Барнауле временами осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления. Днем в краевой столице будет +3...+5 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.
Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю ввиду неблагоприятного прогноза погоды призывают жителей региона быть осторожными и не забывать о мерах личной безопасности.
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