Многофункциональную спортивную площадку "Метеор" открыли 3 ноября в Белоярском районе Новоалтайска.
По словам заместителя правительства Алтайского края Андрея Щукина, спортивную площадку открыли в канун Дня народного единства.
"Так исторически сложилось в России, что по-настоящему важные, прорывные события всегда становятся результатом общих усилий, объединения народа, структур гражданского общества для решения социально значимых вопросов. Так получилось и с современной спортивной площадкой в Белоярске — ее строительство объединило представителей бизнеса и общественности, благотворителей и поклонников спорта. Они приложили много усилий, чтобы юные жители Белоярского района Новоалтайска и его окрестностей могли в хороших условиях заниматься спортом, расти и закалять характер, добиваться больших побед", — подчеркнул Андрей Щукин.
Он поздравил собравшихся с Днем народного единства и пожелал всем здоровья и успехов.
Отметим, что на "Метеоре" можно будет заниматься волейболом, хоккеем, баскетболом, футболом.
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