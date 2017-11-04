Фото: avito.ru
Трехуровневый коттедж площадью 190 квадратных метров продают в селе Санниково под Барнаулом за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Загородный элитный дом в немецком стиле, витражные окна, камин в гостиной, столовая, кухня, в цокольном этаже бильярдная, сауна и спортзал, три спальни, три санузла", — отмечает автор объявления.
Продавец также уточняет, что во всех комнатах имеется новая современная мебель, на кухне — встроенный гарнитур на кухне.
В доме оборудована сигнализация, два вида отопления — газ и электричество.
Перед коттеджем создана зона отдыха с террасой. Имеется гараж. На участке площадью 15 соток выполнен ландшафтный дизайн.
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