На официальном открытии выступил генеральный директор банка Владимир Шапоренко. В своей поздравительной речи он отметил, что Банк "Левобережный" идет против общего тренда и не закрывает свои отделения, уходя в интернет, а продолжает открывать новые офисы, оставаясь банком, ориентированным на личное общение с клиентом. Он также отметил, что сотрудники офиса предоставляют услуги как для юридических, так и для физических лиц по полной продуктовой линейке финансовой организации.

Несмотря на то, что это первый офис банка в Бийске, у него уже есть клиенты, в числе которых и предприниматели, и крупные предприятия. Ранее их обслуживали через дистанционные каналы, однако теперь банк стал ближе к своим бийским клиентам.

К поздравлениям также присоединился председатель городской Думы Бийска Сергей Ларейкин. В своей речи он отметил, что открытие офиса банка в наукограде – важное событие.

"Очень приятно, что, несмотря на все трудности, банковская система развивается, и развивается именно в нашем городе. Финансовые ресурсы становятся доступнее для горожан. У банка квалифицированный и гибкий подход к работе с клиентами", — рассказал Сергей Ларейкин.

На мероприятии присутствовал и генеральный директор Бийского олеумного завода Максим Крючков. В своей речи он отметил главные достоинства работников банка: "Ребята, вы крутые: высокопрофессиональные, быстрые, контактные, с вами приятно работать!"

Также он добавил, что Бийск считается одной из самых развитых промышленных зон на Алтае, поэтому появление офиса Банка "Левобережный" стало важным событием, открывающим городу новые перспективы: рабочие места, налоги, услуги, конкуренцию.

Также поздравили банк представители других предприятий города. Наталья Ануфриева, руководитель торгово-строительной компании "Ангар-18", отметила важность появления офиса банка.

"Я рада, что в Бийске появляются такие партнеры, потому что они помогают в продвижении бизнеса, и порой нам без них никуда. Запуская новые проекты, мы обращаемся к ним. Я ознакомилась со спектром услуг Банка "Левобережный": есть очень интересные программы, на которые стоит обратить внимание, и уже можно вести переговоры", – сообщила Наталья Ануфриева.

В Алтайском крае Банк "Левобережный" успешно работает с 2011 года, когда был открыт первый офис в Барнауле. На текущий момент банк обслуживает более 12800 счетов частных лиц и 970 счетов юридических лиц Алтайского края.

Бийское отделение Банка "Левобережный" предлагает весь спектр финансовых услуг: кредитование, вклады, денежные переводы, обмен валюты, банковские карты, расчетно-кассовое обслуживание.

Ознакомиться с этими и другими услугами представители бизнеса и жители Бийска могут в офисе Банка "Левобережный" по адресу: улица имени Героя Советского Союза Васильева, 63а.

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