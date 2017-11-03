Международная террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракт, который произошел в Нью-Йорке во вторник, 31 октября. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание "Рейтер".
Подозреваемый в совершении этого теракта Сайфулло Саипов в своей машине оставил записку, в которой он написал о своей приверженности к террористам ИГ. Ранее СМИ писали, что подозреваемый хотел вывесить перед атакой флаги ИГ спереди и сзади пикапа. Но не стал этого делать, чтобы не привлекать внимание.
Также правоохранительные органы нашли в его телефоне около 3,8 тыс. фотографий, которые связаны с пропагандой терроризма, в частности, записями совершенных боевиками казней. Саипов во время казни кричал "Аллах акбар!".
Напомним, во вторник, 31 октября, пикап в Нью-Йорке выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Восемь человек погибли, еще 12 человек получили ранения. Подозреваемому грозит смертная казнь или пожизненное лишение свободы.
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