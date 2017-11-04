Фото: barnaul.org
Глава администрации Сергей Дугин накануне посетил Центральный парк Барнаула, где в настоящее время строится новое ограждение в рамках обустройства туристко-рекреационного кластера.
В настоящее время каменщики выкладывают здесь кирпичные столбы. Также начался монтаж чугунных столбов. Конструкции ограждения, которые будут между ними, уже изготовлены на Каменском металлозаводе. В ближайшее время их привезут в Барнаул.
Говоря о планах по обновлению Центрального парка, Сергей Дугин подчеркнул: "Обновленный парк должен соответствовать требованиям сегодняшнего дня, оправдать ожидания горожан. Дизайнеры эскизы пусть рисуют, можно в нескольких вариантах. Мы архитекторов пригласим, общественность. Как они предложат, так и будем делать".
Также он указал на то, что новое ограждение необходимо установить в срок. Что касается благоустроительных работ, то они запланированы на весну.
Напомним, что старую ограду Центрально парка демонтировали в августе текущего года. Создание нового ограждение должны завершить к 1 декабря. Стоимость работ составляет около 15 миллионов рублей.
Комментарии
Расстрельная площадка для попоруких вороватых чиновников будет?
Опять во время обеда проверяли?
Стесняюся спросить: а куда дели старую ограду? На дачу аль в коттедж?
Так же как с лётного училища- канула в века!
Ну, сейчас вам это не тогда, да и глава администрации другой, мож скажут куда собираются использовать старую ограду...
Для укрепления оползня на лестнице.