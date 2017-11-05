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Стань Дедом Морозом: активисты собирают подарки для домов престарелых Алтая

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Помочь можно не только деньгами, но и вещами

Фото: vk.com/svr_alt

Волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость" Алтайский край" запустили уже традиционную акцию по сбору подарков для бабушек и дедушек из домов престарелых. И просят всех неравнодушных помочь с подарками. Ведь хотят пожилые люди всего-то халатик или радиоприемник.

"Вот уже четыре года мы ездим в дома престарелых Алтайского края и поздравляем проживающих там бабушек и дедушек с Новым годом. Поверьте, для них это по-настоящему Новогоднее чудо! В этом году поедем в восемь домов престарелых, в том числе в Кировский, Кытмановский, Панкрушихинский, Целинный и Ребрихинский", — рассказала порталу Amic.ru региональный координатор благотворительного фонда "Старость в радость" Надежда Постникова.

Сейчас волонтеры собирают их "хотелки". Вот, например, несколько таких "хотелок" из Кировского дома престарелых:

  • Бабушка Катя Р. просит халатик 56-58 размера.
  • Дедушка Вася З. (у него еще и день рождения 1 января) будет рад футболке 52-54 размера.
  • Дедушка Сергей С. просит радиоприемник.
  • Бабушка Зоя Б. большая модница(!) просит духи "Огни Москвы" или светло-розовую помаду.

Вы можете помочь, принося радиоприемник, календарь на 2018 год (небольшой, не более, чем 50 см одна сторона), хлопчатобумажное полотенце, ночную х/б рубашку или халатик (для бабушек от 50 размера) или х/б футболку  (для дедушек от 52 размера), гель для душа, шампунь, кружку, шарф или шапочку, мягкую игрушку, тапочки, шерстяные носки или варежки, бритвенные принадлежности и средства для бритья, кремы для лица и для рук, недорогой парфюм, чай, кофе, сладости (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробке со сроком годности от 3-х месяцев), новогоднюю открытку, подписанную своей рукой с нейтральным обращением.

"И самая большая просьба — от 34 проживающих в Кытмановском Доме престарелых. Они попросили новый телевизор. Диагональ 104. Старый то теряет звук, то цвет, то шипит. И изображение на нем совсем уже тусклое. А для них вечер — это просмотр телевизора, обсуждение новостей, и вовлеченность в жизнь "вне". Стоимость в среднем 27 тысяч (если знаете где купить дешевле, буду рада совету)", — написала Надежда в группе "Старость в радость" в "Вконтакте".

А еще можно принести подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 3 и 4 (L или XL), одноразовые впитывающие пеленки 60х90, диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков, журналы со сканвордами;

Также всегда требуется и новые волонтеры для организации мероприятий: организаторы, автоволонтеры, творческие волонтеры, умеющие петь, танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, фотографы.

Перечислить деньги можно на карту Сбербанка, она привязана к номеру 8-913-022-56-88. Получатель: Надежда Владимировна П. По этому же номеру можно узнать все детали. Финансовые отчет в группе "Старость в радость" Алтайский край".

Сбор продлится до 20 декабря в будние дни с 9 до 18 (обед с 13 до 14) по адресу: ул Деповская,7 офис А1-106 (ООО "Библионик").

Группа "Вконтакте": https://vk.com/svr_alt

Группа в "Одноклассниках": https://ok.ru/group/54586969817186

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.11.2017 09:08
- гость -

Телевизор для пенсионера, это как наркотик для наркомана, как водка для алкоголика. Радость приносит, но здоровья убавляет.

0  0
5.11.2017 09:18
- гость -

А нельзя для этих целей использовать не Законно использованные 18 млн. Белобородовым,60 млн. Антонкиным, миллиарды Захарченко, триллионы табуреткиным и художницей.......?

0  0
5.11.2017 09:52
гость

5.11.2017 09:18
Как вы себе этот представляете? Как добыть эти деньги волонтеру?

0  0
5.11.2017 10:03
9:52

поместить их в ментовскую хату, а под шконку в общую!

0  0
5.11.2017 10:40
Гость

Ну или хотя бы вернуть из "вражеских" США в Россию перечисленные туда в обмен на их "ценные бумаги" 105 000 000 000 долларов, что составляет в рублях 6,2 триллиона по курсу на сегодняшний день.

0  0
5.11.2017 10:44
Гость

Это почти 50% бюджета РФ на 2017 год...

0  0
5.11.2017 10:45
- гость -

Простите, но меня смущает, откуда у нас десятки благотворительных организаций, что ими движет? Я работаю в крупной организации, в неделю поступает до 3-5 звонков с просьбами помощи от разных местных благотворительных фондов. Не слишком ли много?

Сколько из них таких, которые примут на личные карты пожертвований в сумме на 100 тысяч, а предоставят отчет фотографией чека из магазина о закупке сахара и крупы на 7 тысяч?

Помощь старикам дело нужное и важное, но сколько присосано к кормушке паразитов?
Как отделить единицы тех, кто помогает от души, от тысяч мошенников, которые пускают пыль в глаза, основную часть денег присваивая себе лично?
Да, они предоставляют якобы отчеты. Мол, раз в 3 месяца посетили дом престарелых такой-то, вот вам чеки на, от силы, 20 тысяч.

0  0
5.11.2017 10:48
- гость -

...Но сколько приняли реально ан карту, известно только им

0  0
5.11.2017 10:49
- гость -

... а потом приносят благодарственные цветные письма.
Тратя часть денег еще и на ненужную бумагу

0  0
5.11.2017 10:50
Гость

Для 10:40

Да ладно тебе, мы всегда помогаем странам со слабой экономикой, и пиндосам поможем, от нас не убудет!

0  0
5.11.2017 11:06
гость

у нас в крае 4 миллиардера, а наши Госдепутаты, у некоторых дома на рублевке в Москве. Вот их потрясите, а то снова к нищему народу ообращаются

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