Волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость" Алтайский край" запустили уже традиционную акцию по сбору подарков для бабушек и дедушек из домов престарелых. И просят всех неравнодушных помочь с подарками. Ведь хотят пожилые люди всего-то халатик или радиоприемник.

"Вот уже четыре года мы ездим в дома престарелых Алтайского края и поздравляем проживающих там бабушек и дедушек с Новым годом. Поверьте, для них это по-настоящему Новогоднее чудо! В этом году поедем в восемь домов престарелых, в том числе в Кировский, Кытмановский, Панкрушихинский, Целинный и Ребрихинский", — рассказала порталу Amic.ru региональный координатор благотворительного фонда "Старость в радость" Надежда Постникова.

Сейчас волонтеры собирают их "хотелки". Вот, например, несколько таких "хотелок" из Кировского дома престарелых:

Бабушка Катя Р. просит халатик 56-58 размера.

Дедушка Вася З. (у него еще и день рождения 1 января) будет рад футболке 52-54 размера.

Дедушка Сергей С. просит радиоприемник.

Бабушка Зоя Б. большая модница(!) просит духи "Огни Москвы" или светло-розовую помаду.

Вы можете помочь, принося радиоприемник, календарь на 2018 год (небольшой, не более, чем 50 см одна сторона), хлопчатобумажное полотенце, ночную х/б рубашку или халатик (для бабушек от 50 размера) или х/б футболку (для дедушек от 52 размера), гель для душа, шампунь, кружку, шарф или шапочку, мягкую игрушку, тапочки, шерстяные носки или варежки, бритвенные принадлежности и средства для бритья, кремы для лица и для рук, недорогой парфюм, чай, кофе, сладости (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробке со сроком годности от 3-х месяцев), новогоднюю открытку, подписанную своей рукой с нейтральным обращением.

"И самая большая просьба — от 34 проживающих в Кытмановском Доме престарелых. Они попросили новый телевизор. Диагональ 104. Старый то теряет звук, то цвет, то шипит. И изображение на нем совсем уже тусклое. А для них вечер — это просмотр телевизора, обсуждение новостей, и вовлеченность в жизнь "вне". Стоимость в среднем 27 тысяч (если знаете где купить дешевле, буду рада совету)", — написала Надежда в группе "Старость в радость" в "Вконтакте".

А еще можно принести подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 3 и 4 (L или XL), одноразовые впитывающие пеленки 60х90, диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков, журналы со сканвордами;

Также всегда требуется и новые волонтеры для организации мероприятий: организаторы, автоволонтеры, творческие волонтеры, умеющие петь, танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, фотографы.

Перечислить деньги можно на карту Сбербанка, она привязана к номеру 8-913-022-56-88. Получатель: Надежда Владимировна П. По этому же номеру можно узнать все детали. Финансовые отчет в группе "Старость в радость" Алтайский край".

Сбор продлится до 20 декабря в будние дни с 9 до 18 (обед с 13 до 14) по адресу: ул Деповская,7 офис А1-106 (ООО "Библионик").

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