Названа самая распространенная причина разводов

Специалисты Мичиганского Университета выяснили, что женщины подают на развод в два раза чаще мужчин. При этом самая распространенная причина разлада — напряжение в отношениях, а также накопившиеся взаимные обиды, пишет "Российская газета" со ссылкой на Phys.org.
Как отметили исследователи, работая в течение 16 лет с более 350 парами, женщины больше переживают и высказывают недовольство семейной жизнью в начале отношений. Мужчины же первое время пребывают в эйфории и ощущают напряжение гораздо позже вторых половин.
"Вероятно, представительницы слабого пола имеют более реалистичные ожидания в отношении брака, в то время как их супруги поначалу склонны к идиализации", — считает Кира Бердитт из Института социальных исследований Мичиганского Университета.
Одна из главных претензий у жен к мужьям — недостаточный вклад в развитие семьи. Что впоследствии, судя по всему, и начинает "давить" на мужчин.
Комментарии
А под "вкладом в семью" подразумевается з/п! Всетаки бабы меркантильны))))))))))))
Я думал у них там основная причина, что муж себе другого мужика нашёл
Меркантильны мы, ох меркантильны, кроме денег ничего не видим ))