Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем iPhone X

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram опроверг появившиеся сегодня сообщения о том, что он одним из первых в России получил новый iPhone X.
"Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует", — написал Кадыров.
При этом он процитировал Telegram-канал "Караульный", написавший: " Рамзан Кадыров уже пользуется iPhone X — источники в руководстве Чеченской республики". Помимо этого канал со ссылкой на источники в руководстве Чечни сообщил о группе чеченцев, якобы приехавших с утра к салону re:Store на Тверской за новым iPhone.
Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Самые дорогие iPhone X закончились через час после старта продаж.
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