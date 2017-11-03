Президент РФ Владимир Путин призвал общественные организации к настойчивости в работе с госслужащими на местах, сообщает LIFE.
Такую мысль Путин озвучил, выступая на форуме активных граждан "Сообщество" в Москве. Глава государства признал, что пока не везде чиновники готовы к диалогу и совместной работе, но только "настойчивость и убедительность" могут сломать эту "бюрократическую закостенелость".
Кроме того, Путин призывает представителей власти в регионах и на местах опираться на гражданскую активность и с помощью общественных палат создавать благоприятные условия для работы НКО в социальных и других сферах.
"Нужно понимать людей, доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе", — уверен президент.
Путин выразил убеждение, что граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества и эффективности.
Комментарии
Умно. Но не решимо.