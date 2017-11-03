В соцсети "ВКонтакте" появились объявления о продаже коробок от нового смартфона iPhone X, который только сегодня поступил в магазины, сообщает РИА Новости.
К примеру, автор одной из записей сообщает, что упаковка находится в "идеальном состоянии" и пригодится тем, кто хочет поделиться новостью о "покупке" смартфона в Instagram. За то, чтобы произвести впечатление на подписчиков, придется заплатить 7500 рублей.
Для тех, кто не готов платить такую сумму за кусок картона, предлагается услуга аренды коробки за 1000 рублей. В этом случае пользователь сможет сделать только одно фото.
Официальная стоимость iPhone Х в России начинается от 79,9 тысяч рублей.
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