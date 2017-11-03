Россия прекращает сотрудничество с Украиной области телевидения

МИД России заявил о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.
"21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", — говорится в сообщении.
В ноябре 2016 года Украина расторгла соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере телевидения, радиовещания и информации.
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