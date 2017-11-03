Продажи автомобилей Lada в октябре достигли 28,6 тысячи машин, что на 22,9 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании "АвтоВАЗ".
Отмечается, что российский автоконцерн с начала года реализовал 249,8 тысячи автомобилей, что на 17,2% больше, чем в прошлом году. Самой востребованной у покупателей остается модель Lada Granta — с начала года продано 75 910 таких автомобилей, что на 7,8% больше, чем годом ранее. На втором месте по популярности — Lada Vesta — за десять месяцев продажи выросли на 44,2% и достигли 61 270 машин.
По темпам роста в октябре лидером среди моделей автоконцерна является Lada XRay, продажи которой по отношению к октябрю 2016 года выросли на 62,4%, а за десять месяцев — на 78,9%.
Продажи фургона Lada Largus с начала 2017 года увеличились на 17% до 7710 автомобилей.
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