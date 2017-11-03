Руководитель и два сотрудника коммерческой фирмы, подозреваемые в незаконном выводе более 1 млрд рублей из космической промышленности и арестованные Тверским судом Москвы, проходят по делу Фондсервисбанка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
"МВД РФ при содействии госкорпорации "Роскосмос" в рамках проводимых следственных мероприятий по делу Фондсервисбанка задержало подозреваемых по данному делу. Роскосмос оказывает необходимое содействие следственным органам", — рассказали в пресс-службе.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны руководитель, бухгалтер и начальник юридического отдела коммерческой организации, задействованной в схеме по незаконному выводу денежных средств. В отношении них Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По ее словам, в рамках расследования уголовного дела о выводе из космической промышленности более 1 млрд рублей сотрудники полиции провели 29 обысков в жилых и офисных помещениях подозреваемых, изъяты деньги, компьютеры и документы.
Ранее МВД России прокомментировало ход расследования в отношении бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и бывшего его заместителя Петра Ладоншикова, обвиняемых в растрате 1,3 млрд рублей. Сообщалось, что при обыске у них было обнаружено около $1 млн.
27 апреля Тверской суд Москвы заключил под стражу Воловника и Ладонщикова. Тогда же в суде стало известно, что согласно материалам дела, Воловник может быть причастен и к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в Фондсервисбанке госкорпорацией "Роскосмос". По версии следствия, он организовал схему вывода средств Роскосмоса для финансирования личных проектов.
Воловник в суде не признал вину, отметив, что до задержания у него были возможности для погашения задолженности банка, который находится на стадии санации.
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