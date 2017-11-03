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Российские спортсмены на ОИ-2018 не будут выступать под нейтральным флагом

, ИА "Амител"
Исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в декабре

Фото: rrnews.ru

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает "Эхо Москвы".

Двухлетняя эпопея с разоблачением российского допинга должна закончиться к середине зимы. К тому моменту завершится расследование двух комиссий МОК — под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр-2014 в Сочи. И Самуэля Шмида. В задачу которой входит выявить причастность сотрудников Минспорта к сокрытию нарушений российских спортсменов.

Позиция первой прояснилась после того, как российские лыжники Легков и Белов были отстранены от предстоящей Олимпиады. А их результаты с сочинских игр — аннулированы. Причем, веских доказательств вины непосредственно спортсменов предоставлено не было.

А вот работа Шмидовской комиссии — пока тайна за семью печатями. И весьма вероятно, что в недрах именно этого расследования и прячется главный козырь недоброжелателей.

Что же до заявления российской стороны, озвученного Александром Жуковым, то оно едва ли повлияет на решение МОК. По крайней мере, этот же тезис, прозвучавший из уст президента Путина в октябре месяце, желаемых результатов не принес. Более того, стало известно, что число российских спортсменов, по которым идет расследование о возможном нарушении антидопинговых правил на  играх в Сочи, возросло с 28 до 35.

Решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря.

Ранее премьер Дмитрий Медведев допускал выступление российских спортсменов под нейтральным флагом.

Исполком МОК должен принять решение по допуску российской сборной на Олимпиаду в декабре. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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