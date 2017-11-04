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Из повесы в пророки: ТОП-10 лучших ролей блистательного Мэттью МакКонахи

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Портал Amic.ru ко дню рождения выдающего актера вспомнил его путешествие из одной киноленты в другую
Фото: kinopoisk.ru
 
Выдающийся голливудский актер Мэттью МакКонахи отмечает 4 ноября свое 48-летие. Творческий путь этого артиста представляется весьма и весьма любопытным, поскольку, начав с образов дамского угодника и банального повесы Мэттью сумел перевоплотиться в настоящую величину драматического жанра.
 
Ко дню рождения актера портал Amic.ru решил вспомнить знаковые картины с участием МакКонахи. 
 
Власть огня
 
 
Пожалуй, этот фильм 2002 года не являет собой нечта выдающегося ни с режиссерской точки зрения, ни с точки зрения драматургии. Но отличный актерский состав — Мэттью МакКонахи, Кристиан Бэйл, Джерард Батлер и компания – делают его весьма насыщенным. Наш сегодняшний именинник и вовсе предстает в образе брутального лысого охотника на драконов, захвативших планету и уничтожающих все живое на своем пути. Такого МакКонахи вы не увидите больше нигде!
 
Деньги на двоих
 
Выдающееся кино про оборотную сторону спорта, шальные деньги и человеческие взаимоотношения. МакКонахи, играющий здесь некогда успешного форварда футбольной команды, завершившего карьеру из-за травмы и ищущего способ заработать, выглядит весьма убедительно. Огромным достоинством фильма, безусловно, является актерский дуэт Мэттью с легендарным Аль Пачино, исполняющим роль букмекера-афериста.  
 
Любовь и прочие неприятности
 
 
Этот фильм – обычная любовная комедия с неплохой группой актеров. Для нас он представляет интерес с точки зрения эволюции Мэттью Макконахи. Данное кино — детище середины "нулевых", когда наш герой прочно осел в кинематографе и завоевал звание одного из главных поедателей женских сердец. Легко, искрометно и просто нам рассказывают о том, как любовь способна проникать в душу таких вот красавчиков, каким является Мэттью.
 
Призраки бывших подружек
 
 
По большому счету, это кино – продолжение размышлений на тему упомянутой выше ленты "Любовь и прочие неприятности", только с чуть более выраженным внутренним конфликтом. Холодный повеса Мэттью, вращающийся в мире культуры и фэшн, смеющийся надо всем и не верящий в любовь, в один прекрасный момент понимает, что способен к очень сильному чувству. Мило,  трогательно, но не более. Однако, подождите! Это еще одна ступенька в процессе перерождения МакКонахи.
 
Киллер Джо
 
А вот это уже, пожалуй, настоящая драматургия. Лента по одноименной пьесе Трэйси Леттса. Перенасыщенный подтекстовым, да и не только, насилием фильм, вскрывает человеческие пороки, темную сторону бытия и являет нам МакКонахи в образе этого самого киллера Джо. 
 
Линкольн для Адвоката
 
 
Триллер-драма с МакКонахи в главной роли.  Мэттью в образе блестящего адвоката, рассекающего по Лос-Анджелесу на "Линкольне", влипает в запутанную криминальную историю, решая для себя вопросы добра и зла. Кино о человеческом выборе, а особенно с таким актером – всегда интересно.
 
Мад
 
Очередное перевоплощение МакКонахи и примерка на себя исключительно драматичного персонажа. Представ в образе романтика, скрывающегося на островке посреди Миссисипи, Мэттью легко показывает, что способен отыгрывать в философско-экзистенциальном кино со смачными пейзажами американской глубинки.
 
Даллаский клуб покупателей
 
 
Картина, обернувшаяся для МакКонахи не только творческим, но и вполне себе физиологическим подвигом. Для съемок в этом фильме Мэттью похудел на 20 кило. Герой МакКонахи  — работяга, внезапно узнавший, что у него СПИД. Кто-то уже озвучивал формулу этой картины – главный персонаж провалил тест на смертельную болезнь, но прошел испытание на человечность. Выдающийся фильм, подтвердивший, что МакКонахи – сильный драматический актер и нечто куда большее, чем покоритель женских сердец с голубого экрана.
 
Настоящий детектив
 
 
Гениальный сериал, сразу же после выхода на ТВ ставший классикой. МакКонахи играет детектива-мизантропа с извращенной философией и пренебрежительным отношением к жизни. Эта история, которую модно охарактеризовать, как нуар посреди болот Луизианы, в итоге выводит к тому, что герой  Мэтью предстает перед нами ни то как пророк, ни то как сам Господь Бог. Крайне удачный тандем МакКонахи и Вуди Харрельсона возводит творящееся на экране в высшую степень творческого великолепия и делает этот сериал достоянием мировой культуры. 
 
Интерстеллар
 
 
Пожалуй, на сегодня это высшее достижение Мэттью МакКонахи, как актера. Большая роль в фильме действительно большого режиссера. Пересказывать сюжет этой картины бессмысленно, ее нужно смотреть. Отнестись к деталям происходящего на экране можно по-разному. Для одних это будет потолок творческой мысли, для других – банальной историей, к тому же неосторожно ступившей на поле науки, что сразу же негативно воспринимается теми, кто хоть чуть-чуть является носителем негуманитарного знания. Однако что касается актерской игры Мэттью, то тут вопросов быть не может. Это действительно некая кульминация его мастерства и таланта. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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