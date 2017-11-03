Впавший в кому после визита к стоматологу ребенок умер в Томске

Отец пятилетнего Владислава Михаил в интервью Пятому каналу рассказал обстоятельства, из-за которых у мальчика остановилось сердце.
По словам Михаила, его сын с бабушкой пришли в больницу села Каргасок Томской области с зубной болью. Ребенок врачам не давался, и было решено сделать общий наркоз.
В кабинете Владиславу вырвали пять зубов вместо одного. Бабушка все это время находилась в коридоре больницы. Когда мальчик отходил от наркоза, его сердце остановилось. Врачи в спешке доставили его в реанимацию где шесть минуть пытались завести сердце — в итоге мальчик впал в кому. Владислава доставили на вертолете в детскую городскую больницу Томска, где он скончался через несколько дней, не приходя в сознание.
Отец Владислава отмечает, что ребенок раньше переносил операцию под общим наркозом.
В региональном следственном управлении было возбуждено уголовное дело по факту инцидента.
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