Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области изъяли более 800 килограммов зараженного вирусом африканской чумы мяса, которое пытались ввезти контрабандой с Украины в Суземский район, передает ТАСС.
Пограничный отряд остановил двигающийся от границы автомобиль с опасным грузом во вторник, 31 октября. В ходе проверки в багажнике было обнаружено мясо неизвестного происхождения без сопроводительных документов общим весом свыше 800 кг. Водитель признался пограничникам, что мясо ему перебросили через границу сообщники с Украины для продажи на территории РФ.
Экспертиза, проведенная в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории, показала наличие в продукции вируса африканской чумы свиней.
В ФСБ отметили, что информация о контрабандном ввозе мяса косвенно подтверждается рассказом военнослужащего-контрактника кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины Евгения Третьяка, который ранее дезертировал из рядов ГПСУ и прибыл на территорию России.
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