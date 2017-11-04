Россия заняла десятое место в "Глобальном индексе по кибербезопасности", составленном Международным союзом электросвязи и опубликованном на сайте организации.
Лидером по кибербезопасности в 2017 году признан Сингапур, США и Малайзия. Всего в исследовании приняло участие 193 страны.
Примечательно, что Россия в списке оказалась выше таких стран, как Япония и Норвегия, которые попали на 11-ю строчку. Великобритания заняла 12-е место, Южная Корея — 13-е место, Германия — 24-е место.
Ранее Россия предложила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести в 2018 году конференцию по повышению эффективности структуры в обеспечении информационной безопасности.
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