Панин призвал Максима Галкина сделать каминг-аут

Актер Алексей Панин в эфире своего еженедельного новостного шоу "Хайповости" на YouTube заявил, что благодаря скандалу с Кевином Спейси и последующему закрытию сериала "Карточный домик" понял, чего так боится Максим Галкин.
Панин разочарованно и с негодованием отозвался об американских актерах, которые начали травлю Кевина Спейси после его недавнего скандала с каминг-аутом и вскрывшейся истории с домогательствами.
"Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его же загрызут", — заявил Панин, добавив, что известному пародисту и телеведущему не стоит бояться травли. "Мы своих ******** в обиду не дадим!" — заверил Алексей.
Конфликт между Паниным и Галкиным начался с ролика последнего, в котором Панину было предложено занять место министра по работе с животными в будущем правительстве Ксении Собчак.
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