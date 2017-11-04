Суббота, 4 Ноябрь, 04:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,43
€ 68,08
413405
3°
Обь
94см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Житель Кургана избил женщину и откусил ей нос и уши

, ИА "Амител"
Произошедшее подтвердили в полиции Кургана, подчеркнув, что следствию известно местонахождение мужчины и он не скрывается

Фото: infovoronezh.ru

В Кургане мужчина не только с особой жестокостью избил 41-летнюю женщину, но покусал ее, сообщает телеканал "360". 

"Гражданка поступила в Курганскую больницу № 1 экстренно, при осмотре было выявлено: кусаные раны по всему телу, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребра, также откушены уши и прокушен нос. Гражданин был задержан сотрудниками полиции, было заведено уголовное дело, но, как выяснилось позже, гражданин был отпущен сотрудниками полиции до суда", — рассказали в группе "О, Курган" во "ВКонтакте".

Автор сообщает, что местонахождение мужчины неизвестно, и просит горожан быть бдительными и осторожными.

Произошедшее подтвердили в полиции Кургана, подчеркнув, что следствию известно местонахождение мужчины и он не скрывается. Также отметили, что не все перечисленные в сообщении диагнозы соответствуют действительности.

В настоящее время пострадавшая уже выписана из больницы, назначена медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
03:01
Житель Кургана избил женщину и откусил ей нос и уши 0
02:01
Панин призвал Максима Галкина сделать каминг-аут 0
01:02
Россия заняла 10-е место в "Глобальном индексе по кибербезопасности" 0
00:54
Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми вернуться на Донбасс 0
23:53
Ведущая запаниковала в прямом эфире из-за "паука" в трусиках 0
23:44
Украинцы попытались перебросить в Россию восемь центнеров зараженного мяса 0
23:18
Впавший в кому после визита к стоматологу ребенок умер в Томске 0
22:44
Российские спортсмены на ОИ-2018 не будут выступать под нейтральным флагом 0
22:32
Роскосмос: арестованы подозреваемые в хищении 1 млрд рублей 0
22:11
США создадут аналог российского "абсолютного убийцы" 0
21:49
Россияне принялись раскупать автомобили Lada 1
21:34
Россия прекращает сотрудничество с Украиной области телевидения 0
21:19
Коробки от IPhone X продают за 7500 рублей или сдают в аренду за тысячу 2
20:42
Путин призвал чиновников доверять людям в городах и селах 1
20:26
Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем iPhone X 0
20:09
Названа самая распространенная причина разводов 3
19:44
Воры похитили более 300 iPhone Х в Сан-Франциско до старта продаж 0
19:26
Многофункциональную спортивную площадку "Метеор" открыли в Новоалтайске 1
19:08
Коротко о главном: будущее "Изумрудного", жаркий ноябрь и Нагорный парк
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 ноября
18:50
ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке 0
18:24
Внучка Валерия Метелицы сыграла главную роль в фильме "Непокорная" 4
18:03
Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp 1
17:51
Главой Кулундинского района избран Сергей Балухин 0
17:38
Губернатор Карлин восхитился в блоге посещением Русского народного собора 5
17:22
Пожароопасный сезон-2017 официально завершен в Алтайском крае 1
17:13
СМИ: конфликт возник в Минобрнауки из-за слова "презерватив" 3
17:02
"Первый блин комом": десятки дворов на Алтае не успевают сдать до холодов 16
16:51
Сотрудник Twitter при увольнении заблокировал аккаунт Дональда Трампа 2
16:40
Какие смертельно опасные ошибки нашли в экзаменационных билетах автошкол 1
16:34
Житель Рубцовска в борьбе за наследство пошел на ложный донос на сестру 1
16:22
Загоревшийся дом в Камне-на-Оби тушили 11 человек 0
16:13
"Ну трещина, и что?": спикер АКЗС о проблеме разрушения Нагорного парка 33
16:04
Следователи нашли комнату денег у матери полковника МВД Захарченко 9
15:50
Госавтоинспекция Барнаула 4 ноября будет работать по одному адресу 1
15:40
Сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре 2017 года? 46
15:32
Житель Алтая лишил жизни гражданскую жену и изранил ее нового избранника 1
15:23
Россияне стали более оптимистично оценивать свое финансовое состояние 6
15:12
Новую лестницу начали монтировать в барнаульском Нагорном парке 4
15:01
Фура с прицепом слетела в кювет на трассе в Алтайском крае 0
15:00
Барнаульских библиотекарей научили интернет-безопасности 0
14:51
Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным во Вьетнаме 3
14:34
Алтайский ОНФ помог жителям "разделаться" с проблемными дорогами 7
14:30
Киркоров, Гнойный, Брежнева и Нюша: новое вокальное шоу стартует на СТС 6
14:24
Первый автомобиль, выпущенный в Турции, достанется Эрдогану 1
14:12
Барнаульцы и бийчане оценили состояние дорог ниже среднего 13
14:03
Сайлент Хилл по-барнаульски: туманный город в объективе Amic.ru 0
14:00
Студенты-архитекторы Барнаула участвуют в конкурсе проектов 0
13:51
Москва в следующем году примет около 21 млн туристов 2
13:34
Словарь Collins назвал фразой года словосочетание fake news 0
13:22
Житель Барнаула с "бомбой" в руках совершал налеты на офисы микрозаймов 5

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.