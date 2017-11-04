В Кургане мужчина не только с особой жестокостью избил 41-летнюю женщину, но покусал ее, сообщает телеканал "360".
"Гражданка поступила в Курганскую больницу № 1 экстренно, при осмотре было выявлено: кусаные раны по всему телу, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребра, также откушены уши и прокушен нос. Гражданин был задержан сотрудниками полиции, было заведено уголовное дело, но, как выяснилось позже, гражданин был отпущен сотрудниками полиции до суда", — рассказали в группе "О, Курган" во "ВКонтакте".
Автор сообщает, что местонахождение мужчины неизвестно, и просит горожан быть бдительными и осторожными.
Произошедшее подтвердили в полиции Кургана, подчеркнув, что следствию известно местонахождение мужчины и он не скрывается. Также отметили, что не все перечисленные в сообщении диагнозы соответствуют действительности.
В настоящее время пострадавшая уже выписана из больницы, назначена медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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