Крупнейший в мире планетарий открылся в Петербурге

Самый большой в мире планетарий открылся в Санкт-Петербурге, благодаря куполу диаметром 37 метров, новый планетарий обогнал американских и японских конкурентов, сообщил на открытии планетария губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, передает ТАСС.
"Это не только новая площадка, где петербуржцы и гости города могут изучить звездное небо, получить необходимую информацию, но и самый крупный в мире планетарий. В японском городе Нагоя есть планетарий с куполом в 35 метров, у нас на 2 метра больше", — сказал Полтавченко.
Новый планетарий располагается в бывшем здании газгольдера — одной из построек комплекса бывшего газового завода Общества столичного освещения. Постройка, возведенная в 1884 году, является объектом культурного наследия федерального и регионального значения, это один из самых крупных газгольдеров в России. Территория завода находится на Обводном канале, в так называемом "сером поясе" городской постройки. Преобразование промышленных построек под культурно-образовательный центр началось в 2015 году.
Рядом с планетарием планируется открыть выставочные залы, смотровую площадку, мастерскую по робототехнике, авиамодельный клуб, лекционные аудитории.
Инвестор предложил использовать планетарий и культурный центр для городских образовательных программ.
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