Следователи предъявили обвинение врио первому заместителю начальника УФСИН России по Республики Алтай, ранее занимавшему должность начальника ФКУ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа.
В ведомстве полагают, что в прошлом году обвиняемый, занимая в Алтайском крае должность начальника колонии-поселения № 2 вместе с инспектором организовывал силами осужденных незаконную рубку деревьев, принадлежащих муниципальной организации. Спиленные деревья обвиняемый продавал местным жителям.
В результате незаконной рубки предприятию причинили ущерб на сумму почти один миллион 200 тысяч рублей.
Накануне обвиняемый был задержан сотрудниками Управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Республики Алтай. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям: "превышении должностных полномочий" и "кража,совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".
Также уголовные дела возбуждены в отношении бывшего заместителя начальника данного участка колонии-поселения и бывшего младшего инспектора отдела охраны учреждения. Они также подозреваются в превышении должностных полномочий и хищении древесины.
Комментарии
Всё правильно. В нашем крае лес рубить можно только с позволения дона Карлеоне.
О да, верно подметил.
В стране тотальное мздоимство и воровство. Можете бросать в меня камни, биться в приступе антисталинизма об стенку скорби, но увы это лечится ТОЛЬКО ГУЛАГом больше ничего не поможет, страна умирает.
По сравнению с Захарченко мизерная доля.Не прятал а помогал жителям.
Не" помогал жителям" у них начинается сразу как только за яйца возьмут.
Этот тип совершил уголовное преступление,используя силы уголовников.