Ураганный ветер, господствовавший в Барнауле с вечера 3 ноября, свалил деревья, заборы, крыши и даже дельфинарий.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, большое дерево упало прямо на дорогу на улице Эмилии Алексеевой, возле гимназии №74. По словам жильцов близлежащих домов, в квартирах даже вибрировал пол во время падения дерева.
На пересечении улиц Энтузиастов и Георгиева улетела остановка. На пересечении улиц Лазурной и Власихинской оторвало крышу с гаражного кооператива. Также деревья повалило около Змеиногорского тракта по дороге к новой краевой больнице.
Ранее ИА "Амител" ,сообщало, что от сильного ветра сложился дельфинарий, размещенный на парковке ТРЦ "АРЕНА".
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В первой половине дня 4 ноября ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Также ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, похолодание.
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Пока у нас не научатся закреплять остановки, стране не встать с колен