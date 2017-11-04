Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей региона с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на официальном сайте региона.
"Любовь к своей стране всегда помогала российскому народу выстоять и победить. Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, умевших сплотиться как перед лицом врага, так и для мирных планов развития Отечества. Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной земле объединяют нас и сегодня",- сказано в поздравлении.
Также губернатор напомнил, что Алтайский край многонациональный регион. Здесь сильны традиции добрососедства и дружбы народов.
"Убежден, что только в единстве и согласии мы сумеем сохранить прошлые достижения и справиться с новыми задачами развития! Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов!",- пожелал Александр Карлин.
Комментарии
Про единство как-то не убедительно. 400 лет назад оно было, а сегодня нет.
Буду тщательно праздновать этот праздник под названием НИОЧЕМ)))
Смутный праздник. Историческая дыра, которую Романовы тщательно оберегали от изучения. Убийство всех рюриковичей, полировка поляками исторического поля и выход Минина с Пожарским - сценарий, который не раз проходил в России.
У Карлина сегодня праздник? Он же коммунист! Должен с Путиным 7 ноября отмечать.
Вообще, странно-предатели во власти. Завтра Путин перекрасится назад за КПСС и вся свора скажет, что в душе они всегда были за КПСС.