Федеральная антимонопольная служба займется проверкой ценообразования нового смартфона от Apple, iPhone X. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, такое решение принято после того, как в ведомство поступили жалобы на одинаковые цены в российских магазинах.
Напомним, старт продаж в этот раз вызвал небывалый ажиотаж. Несмотря на то, что в магазинах новые смартфоны начали продавать только 3 ноября, очередь за ними выстроились в Москве за сутки.
Между тем, минимальная цена iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.
Комментарии
Если кролики хотят разводиться, пусть разводятся. Для тех, кому понты дороже денег, чем выше цена, тем больше понтов. Думается, Фас нужно заниматься ценами на общенеобходимые и жизненноважные вещи.
А смысл