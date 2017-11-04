Суббота, 4 Ноябрь, 11:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,43
€ 68,08
416286
6°
Обь
94см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

ФАС проверит цены на iPhone X в российских магазинах

, ИА "Амител"
Проверка пройдет после поступивших жалоб

Федеральная антимонопольная служба займется проверкой ценообразования нового смартфона от  Apple, iPhone X. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, такое решение принято после того, как в ведомство поступили жалобы на одинаковые цены в российских магазинах.

Напомним, старт продаж в этот раз вызвал небывалый ажиотаж. Несмотря на то, что в магазинах новые смартфоны начали продавать только 3 ноября, очередь за ними выстроились в Москве за сутки.

Между тем, минимальная цена iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

 

 

 

Материалы по теме



 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

4.11.2017 10:55
- гость -

Если кролики хотят разводиться, пусть разводятся. Для тех, кому понты дороже денег, чем выше цена, тем больше понтов. Думается, Фас нужно заниматься ценами на общенеобходимые и жизненноважные вещи.

0  0
4.11.2017 11:22
- гость -

А смысл

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:07
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем народного единства 0
10:34
ФАС проверит цены на iPhone X в российских магазинах 2
10:04
Александр Карлин поздравил жителей Алтая с Днем народного единства 4
09:31
30 пожарных тушили полыхающий жилой дом в Барнауле 0
09:07
Поваленные деревья, заборы, гаражи - ураганный ветер прошелся по Барнаулу 6
08:40
СКР: сотрудник из алтайского ФСИНа организовал дело по хищению древесины 7
08:26
Что такое "допускаемые конфликты", которые вводит Минтранс 2
08:06
Как барнаульцам провести первые выходные ноября и куда сходить 1
07:49
Из повесы в пророки: ТОП-10 лучших ролей блистательного Мэттью МакКонахи 0
07:45
День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции праздника 2
07:19
Центральный парк в Барнауле обновят с учетом предложений горожан 6
07:03
Дом с бильярдом и сауной в подвале продают под Барнаулом за 10,5 млн руб. 0
06:47
Домик для души: русские гаражи как национальная особенность 1
06:32
Какой праздник Россия отмечает 4 ноября? 126
06:17
Ученые рассказали о смертельной опасности употребления газировки 1
06:01
День народного единства в Алтайском крае пройдет в режиме шторма 0
05:58
Дельфинарий на парковке ТРЦ "АРЕНА" в Барнауле снесло ураганным ветром 1
04:42
Крупнейший в мире планетарий открылся в Петербурге 0
03:01
Житель Кургана избил женщину и откусил ей нос и уши 0
02:01
Панин призвал Максима Галкина сделать каминг-аут 1
01:02
Россия заняла 10-е место в "Глобальном индексе по кибербезопасности" 0
00:54
Порошенко приказал ракетным войскам быть готовыми вернуться на Донбасс 1
23:53
Ведущая запаниковала в прямом эфире из-за "паука" в трусиках 0
23:44
Украинцы попытались перебросить в Россию восемь центнеров зараженного мяса 0
23:18
Впавший в кому после визита к стоматологу ребенок умер в Томске 0
22:44
Российские спортсмены на ОИ-2018 не будут выступать под нейтральным флагом 0
22:32
Роскосмос: арестованы подозреваемые в хищении 1 млрд рублей 2
22:11
США создадут аналог российского "абсолютного убийцы" 0
21:49
Россияне принялись раскупать автомобили Lada 7
21:34
Россия прекращает сотрудничество с Украиной в области телевидения 0
21:19
Коробки от IPhone X продают за 7500 рублей или сдают в аренду за тысячу 2
20:42
Путин призвал чиновников доверять людям в городах и селах 2
20:26
Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем iPhone X 0
19:44
Воры похитили более 300 iPhone Х в Сан-Франциско до старта продаж 0
19:26
Многофункциональную спортивную площадку "Метеор" открыли в Новоалтайске 1
19:08
Коротко о главном: будущее "Изумрудного", жаркий ноябрь и Нагорный парк
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 ноября
18:50
ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке 0
18:24
Внучка Валерия Метелицы сыграла главную роль в фильме "Непокорная" 5
18:03
Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp 1
17:51
Главой Кулундинского района избран Сергей Балухин 0
17:38
Губернатор Карлин восхитился в блоге посещением Русского народного собора 5
17:22
Пожароопасный сезон-2017 официально завершен в Алтайском крае 1
17:13
СМИ: конфликт возник в Минобрнауки из-за слова "презерватив" 4
17:02
"Первый блин комом": десятки дворов на Алтае не успевают сдать до холодов 17
16:51
Сотрудник Twitter при увольнении заблокировал аккаунт Дональда Трампа 2
16:40
Какие смертельно опасные ошибки нашли в экзаменационных билетах автошкол 1
16:34
Житель Рубцовска в борьбе за наследство пошел на ложный донос на сестру 1
16:22
Загоревшийся дом в Камне-на-Оби тушили 11 человек 0
16:13
"Ну трещина, и что?": спикер АКЗС о проблеме разрушения Нагорного парка 33
16:04
Следователи нашли комнату денег у матери полковника МВД Захарченко 9

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.