Российские железные дороги с 3 ноября пока не продают билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК, отправляющихся с 1 января 2018 года, пишет РИА "Новости".
Как уточняется, продажа билетов не производится из-за того, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Сейчас можно купить билеты в поезда на все остальные категории. Также приостановка продаж не произойдет на билеты скоростных поездов и "Сапсанов".
В компании говорят, что продажи билетов на плацкарт и общие вагоны начнутся сразу, как регулятор определится с тарифами. При этом если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций.
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