Последствия ураганного ветра, обрушившегося на Барнаул вечером, 3 ноября, продолжают ликвидировать, сообщается на официальном сайте краевой столице.
Как уточняют в ведомстве, накануне порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В это время в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 477 звонков. Горожане в основном сообщали об отключении света. Без электричества оставались жители семи пригородных поселков: Казенная Заимка, Гоньба, Авиаторов, Благодатное, Бельмесево, Власиха, Октябрьский.
Ночью энергетики восстанавливали повреждения на ЛЭП. К утру, 4 ноября, свет вернулся почти во все дома. Сейчас "Горсвет" отрабатывает единичные заявки на территории города.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , во время шторма были свалены деревья, заборы, крыши. Для уборки упавших конструкций и деревьев ночью также работали специальные бригады. Напомним, деревья попадали на проезжую часть улицы Ляпидевского (в районе перинатального центра "ДАР"), улицу Эмилии Алексеевой, 51 (на против 74-й школы), на дорогу в направлении старой Борзовой Заимки и на провода по Змеиногорскому тракту, 36е, улице Тихонова, 64.
Также ветер снес два торговых уличных прилавка на улице Партизанская, 122 и остановочную конструкцию на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов. Их восстановлением займутся в субботу, 4 ноября. Ветер завернул крышу на жилом доме, расположенному по адресу Пограничный проезд, 1. Также снесло крышу на нежилых помещениях на улице Власихинская, 156а и улице Островского, 26а.
Отметим, что в крае действует штормовое предупреждение. 4 ноября прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в снег, скорость ветра 13-18 м/сек.
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