- Ум девушкам часто заменяет фантазия;
- Те, у кого все хорошо, на тусовку не ходят;
- Блондинки будут в моде, пока у мужчин будет все нормально с потенцией;
- Моя родина – поистине лошиный заповедник;
- Любовь – продукт скоропортящийся;
- Люди делятся на две категории. Одни наслаждаются жизнью, а вторые смотрят на них и завидуют;
- Самые ничтожные люди те, кто пытается окружить себя менее успешными людьми, чтобы выделиться на их фоне;
- Трудно быть лошадью, когда все вокруг бараны;
- Статистика как бикини. Она показывает многое, но скрывает самое интересное;
- Курение — признак лошизма и бедности;
- Перед сексом вы помогаете друг другу раздеться, а после секса вы одеваете только себя. Мораль — в жизни этой никто вам не поможет, когда вас поимеют;
- Когда думала, что я на самом дне, снизу постучали;
- Человек всегда должен уметь отличать конструктивную критику умных от злобного какашкометательства слабых;
- Восприятие того или иного произведения, человека, продукта — это уже не ответственность автора;
- В России темой, объединяющей всех без исключения, является ДеньПобеды, а следом за ним — ненависть к Ксении Собчак. Почему меня ненавидят так же единодушно, как Гитлера, мне непонятно;
- Людская ненависть должна иметь какой-то выход;
- Мое сердце — не дверь туалета, где написано "свободно — занято";
- Это не друзья, таких друзей за одно место и в музей;
- Капитализм — лучший контрацептив;
- Грудь я увеличивать не собираюсь. Она у меня маленькая, но, поверьте, очень удаленькая.
Комментарии
Альтернативно и креативно мыслящая.В смысле е .. нутая.
5.11.2017 06:44
0меГ
>>Трудно быть лошадью, когда все вокруг бараны
Это она о работе в Дурдом-2?
До чего же она наглая...