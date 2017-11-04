Уроженец Барнаула Арсений Бородин выиграл поединок и прошёл в следующий этап шоу "Голос" на Первом канале.
Отметим, что в эфир программа вышла в пятницу, 3 ноября. Во втором туре проекта Бородин спел песню Чарли Пута Attention.
Наставник барнаульца Дима Билан выбрал его. Соперник Бородина Брендон Стоун все же остался в проекте. К нему повернулись два других наставника.
Комментарии
Это было сильно), песня вообще по другому зазвучала, молодцы ребята. Сеня вообще конечно мощь!
Они и пара не плохая
Да он побеждал уже, но как певец успеха не имеет. Чего-то в нём для популярности не хватает. Или наоборот, слишком далёк он от народа. Помнится, они делали где-то за границей альбом, которому сеня предрекал популярность, так как это "дорогая, качественная музыка"
4.11.2017 14:40
Задранец
да ладно, есть своя публика, состоявшийся музыкант, концерты даёт регулярно, просто не поёт слащавые песни типа "Туманы", ориентир на рок, а рок это не для всех.
просто не поёт слащавые песни типа "Туманы", ориентир на рок, а рок это не для всех
На рок певца он не тянет, тужится все, но получается слабовато, а поэтому он и вылетел с "Голоса". Это в записывалось еще в октябре, а показали только вчера.