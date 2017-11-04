Сотрудники правоохранительных органов Бийска привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, сделавшую заведомо ложный донос по факту кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила стражам порядка, что после визита ее знакомой у неё пропал мультиплеер, ТВ-приставка и сотовый телефон. Общая сумма заявленного ущерба составила четыре тысячи рублей.
Но полицейские выяснили, что женщина сделала заведомо ложный донос, и кражи фактически не было.
Теперь бийчанкку могут оштрафовать до 120 тысяч рублей, либо лишить свободы до двух лет.
Комментарии