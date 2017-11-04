81-летний житель Германии нашел во дворе своего дома огромный кабачок и принял его за бомбу времен Второй мировой войны, сообщает "ТАСС".
Как пишет издание, вес кабачка пять килограммов. Инцидент произошел в городке Бреттен на юге страны. Мужчина сообщил об "опасной" находке полиции. Полицейские приехали на место происшествия, но саперов вызывать не стали.
Не исключено, что кабачок в сад пенсионера подбросил неизвестный. Издание уточняет, что в годы войны на Германию было сброшено больше двух миллионов бомб, 20% из них не разорвались.
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