Убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд не был связан с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), пишет РИА "Новости" со ссылкой на вновь опубликованный документ.
В меморандуме ЦРУ сказано, что информация о том, что Освальд был связан с ЦРУ "беспочвенны". Также не были найдены свидетельства работы Освальда со спецслужбами Америки.
Стало известно, что после совершения убийства американского президента Освальд мог попытаться скрыться в СССР.
Отметим, что национальный архив США опубликовал 676 новых документов по делу об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. Из них 553 документа подготовили эксперты ЦРУ. Также были опубликованы бумаги министерств юстиции и обороны и специального комитета палаты представителей конгресса по расследованию убийств.
Напомним, 35-й президент США Джон Кеннеди был убит во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд. Он выстрелил из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.
Комментарии
ЦРУ утверждает что Освальд не выполнял его заказ. Теперь немцы могут говорить что не несут ответственности за действия фашистов.
Мы здесь посовещались и пришли к общему мнению что лично мы за это дело никакой ответственности не несём.
то 15:20
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Да ладно вам,причём здесь фашизм-просто подстрелили одного пиндосика.
Ну а почему нам не выложить документы об убийстве Кирова и доказать, что усатый и спецслужбы к этому отношения не имеют...
А кто был вторым в ограблении поезда они не выяснили ?