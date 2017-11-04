Возгорание семян подсолнечника произошло в сушильной камере в Индустриальном районе Барнаула в пятницу, 3 ноября, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 20:40. Через 18 минут огонь был локализован,через 15 минут ликвидирован.
На пожар выезжали 28 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались 25 человек личного состава и девять единиц техники.
Комментарии
Главное, чтобы не было дефицита семок. Пацаны на барнаульском Арбате тогда будут очень недовольны.
Прожарка Well done*