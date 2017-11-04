Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения жителя поселка Новобурейский Амурской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
Между тем, региональные СМИ сообщают, что пропал глава поселка Андрей Новокрещенов. 39-летний мужчина исчез 2 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Местные СМИ сообщают, что глава поселка не вернулся домой 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим 3 ноября на федеральной трассе "Амур" в районе села Долдыкан Бурейского района.
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