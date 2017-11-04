Снег, мокрый снег, туман и гололед передают синоптики на ночь субботы, 5 ноября. Согласно прогнозу ЦГМС по Алтайскому краю, ночью похолодает до 0...-5 градусов.
Днем температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15.
В Барнауле в ночь на воскресенье также возможны снег, туман и гололед. Температура опустится до -1...-3 градусов. Днем столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Ветер будет дуть юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10.
Комментарии