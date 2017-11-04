Алтайский край в 2018 году из федерального бюджета получит 4,2 млрд рублей на сбалансированность регионального бюджета. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.
"Руководство страны, президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев приняли важнейшее решение о распределении в следующем году дополнительного очень существенного объема средств федерального бюджета, которые направляются для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. После рассмотрения на заседании комиссии в ближайшее время правительством России будут приняты поправки к проекту федерального закона о бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов",- отметил Александр Карлин.
Губернатор подчеркнул, что это очень существенная дополнительная поддержка федерального центра Алтайскому краю для решения задач ускоренного социально-экономического развития нашего региона.
Александр Карлин отметил, что эти деньги будут направлены на обеспечение роста темпов зарплаты бюджетников.
"Мы окажем более существенную поддержку нашим муниципальным бюджетам. Мы рассмотрим вопрос о выделении дополнительных ресурсов на краевую адресную инвестиционную программу, на государственные инвестиции в социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот почему это очень значимое для нас решение, — сказал губернатор.
Комментарии
Захарченко мог бы пару, тройку регионов спокойно поддержать
Руководство страны, президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев приняли важнейшее решение - без этой парочки край остался бы без денег - слава нашим ВОЖДЯМ!!!