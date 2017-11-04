Жительница Индии обвинила знаменитую российскую теннисистку Марию Шарапову в мошенничестве, пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Times of India.
Как уточняется, российская спортсменка стала соответчицей по делу о застройщике, не выполнившем свои обязательства в Индии. Дело в том, что Шарапова четыре года назад была рекламным лицом проекта элитного жилого комплекса Homestead, который должен был быть построен в 2016 году в Гуруграме – втором по величине городе индийского штата Харьяна.
Но до сих пор дома все еще не построены. В это жилье вложили свои деньги около 1500 человек. Между тем, 44-летняя жительница Гуруграма Бавана Агарвал утверждает, что именно образ Марии заставил ее доверить свои деньги подозрительной строительной компании.
В 2013 году спортсменка приезжала в Индию и встречалась с вкладчиками. Она обещала, что на территории жилого комплекса будет основана школа тенниса, а также магазины спортивной атрибутики.
Комментарии
Леня Голубков, где деньги?
Я думаю и шампуни от перхоти не всем помогают. Чет не садят ни кого
Шампуни от перхоти в Индии или России? Т.е. где не садят? Если у нас, низзя - демо...