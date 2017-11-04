Третья огромная очередь собралась в Москве из-за концерта Ольги Бузовой, который пройдет в субботу, 4 ноября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В этот раз москвичи скопились не за iPhone X, а из-за желания попасть на концерт. Очередь образовалась у Пушкинской площади. Мероприятие пройдет в "Известия Hall".
Длина очереди достигает сотни метров.
Ранее москвичи выстраивались за сутки до начала продаж нашумевшего смартфона iPhone X.
Комментарии
Дураков не сеют и не пашут...........
Сколько процентов стоявших на Бузову имели при себе iPhone X? Минимум сорок? Я думаю, даже из наших местных владельцев iPhone основная масса бы посетила концерт.
Не зря видимо санкции вводят. Даже я этих людей побаиваюсь
0,5 м на человека = 200 человек.
Длина очереди достигает сотни метров.
непонятно, если одна очередь за смартфоном, другая на концерт за прекрасным, то еще какая очередь и зачем была?! По чему(кому) еще с ума сходили и возжелали иметь москвичи
она дает бесплатный концерт , а людям согреться нужно, некоторым, все лучше чем на теплотрассе
4.11.2017 19:42
- гость -
0,5 м на человека = 200 человек.
Длина очереди достигает сотни метров.
Не сотнЮ метров, а сотнИ. То есть и 300 и 400 и больше человек.