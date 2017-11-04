Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру, сообщает "Российская газета".
Напомним, в прошлом году на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мамун обошла фаворитку турнира и подругу по команде Яну Кудрявцеву. После этого Мамун взяла паузу.
Этой осенью спортсменка вышла замуж за серебряного призера Олимпийских игр-2008 российского пловца Александра Сухорукова. Между тем, гимнастка говорила, что может вернуться в большой спорт и принять участие в чемпионате мира 2018 года.
Однако президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер нашей сборной Ирина Винер опровергла эту информацию.
"Маргарита закончила карьеру. Реклама, гала-концерты, мастер-классы. К сожалению, она выполнила свою миссию",- сказала Винер.
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