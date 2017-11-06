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Дом с баней из кедра и зоной барбекю продают в Барнауле за 14 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Коттедж площадью 220 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна
Фото: avito.ru 
 
Коттедж площадью 220 квадратных метров продают в барнаульском поселке солнечная поляна за 14 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте avito.ru.
 
 
В цокольном этаже находится котельная с энергоэффективным газовым котлом Buderus. На первом этаже расположены кухня, гостиная, комната, санузел. Выполнен теплый пол, панорамное остекление. 
 
На втором этаже находятся три комнаты, санузел. Также есть мансарда. 
 
Имеется большой гараж. На участке стоит баня из оцилиндрованного кедра с душевой и комнатой отдыха, беседка, зона барбекю.
 
На территории выполнен ландшафтный дизайн.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.11.2017 07:40
- гость -

Газоблочный дом с облицовкой из силикатного кирпича за 20 млн.?

0  0
6.11.2017 07:41
- гость -

То бишь за 14, все едино не по Сеньке шапка...

0  0
6.11.2017 08:12
гость

Богатые уезжают из Барнаула?

0  0
6.11.2017 09:18
- гость -

Это ландшафтный дизайн? Набросаю во дворе камней и бочек.

0  0
6.11.2017 10:33
- гость -

В поселке солнечная поляна ...по улице просторной.

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