Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Новая схема движения автомобилей начала действовать на Привокзальной площади в Барнауле с понедельника, 6 ноября.
Ранее в городской администрации, анонсируя изменение правил проезда на этом участке, заявляли, что нововведения преследуют цель обеспечения безопасности участников дорожного движения на парковочном пространстве.
Напомним, что с 25 октября на Привокзальной площади в тестовом режиме начала работать платная парковка. Пока что она функционирует на бесплатной основе, однако уже с 25 ноября за стоянку автомобилей здесь начнут брать деньги.
Новая схема движения выглядит так:
Также отметим, что с 7 ноября изменится схема выезда с Привокзальной площади на проспект Строителей. Так, при движении по улице Площадь Победы в сторону проспекта Красноармейского будет установлен дорожный знак, позволяющий совершать правый поворот на проспект Строителей с крайней правой и средней полосы.
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