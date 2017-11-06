Фото из открытых источников
Оскороносная уроженка солнечной Аризоны Эмма Стоун, которую называют одной из самых талантливых актрис своего поколения, празднует 6 ноября своей 29-летие.
Добившись в свои годы уже столь ошеломительного признания, Эмма не останавливается и продолжает покорять все новые вершины в мире киноискусства. Можно быть уверенными, что эта актриса не раз преподнесет нам сюрпризы перевоплощений и заставит нас любить кино еще больше.
Ко дню рождения прекрасной голливудской звезды портал Amic.ru подготовил фотоподборку с Эммой Стоун.
Комментарии
Дорогая Эмма если ты сейчас читаешь Амик. С днем рождения тебя, здоровья и простого бабского счастья тебе!!!!
Все в фэйсбуке поздравил её.
Красивенькая дамочка.