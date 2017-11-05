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Новости

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в РФ

, ИА "Амител"
Минимальный вес ручной клади сокращен с 10 кг до 5 кг

Фото: cloudfront.net

В России заработали изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части провоза ручной клади в самолетах. Теперь пассажирам придется задуматься о том, что взять с собой в воздушное судно, пишет РИА Новости.

Ранее был принят закон, позволяющий авиаперевозчикам продавать билеты по безбагажным тарифам. То есть компании могут предложить пассажирам невозвратные билеты, в которые не входит норма бесплатного багажа, но провоз ручной клади включен. Бесплатный багаж остается обязательным условием лишь для возвратных тарифов и должен иметь вес не менее десяти килограммов.

Согласно новому закону, автором которого стал Минтранс РФ, компании могут устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади до пяти килограммов, взамен десяти килограммов по прежним правилам. Кроме ручной клади пассажир сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель, в которое вложены вещи, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и прочие технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free. ранее в этот список также были включены ноутбук, мобильный телефон и зонт, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

При этом министерство транспорта предлагает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать вес и размеры рюкзака и пакетов с товарами, которые были куплены в duty free. Ведомство считает, что данная мера связана с обеспечением безопасности на борту самолета.

Также теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики получили право требовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, которые пассажир понесет с собой, также не будут прикреплять бирку "ручная кладь".

В Минтрансе полагают, что нововведения расширят тарифную сетку авиакомпаний, помогут россиянам увеличить авиационную мобильность, а также урегулируют спорные ситуации, которые касаются провоза багажа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.11.2017 09:40
- гость -

Может максимальный вес?

0  0
5.11.2017 11:05
Действительн

0  0
5.11.2017 11:06
- гость -

Очередная забота о быдляке

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