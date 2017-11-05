Воскресенье, 5 Ноябрь, 11:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Надо ли закрывать мавзолей для посетителей в день 100-летия Октябрьской революции 1917 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,43
€ 68,08
427223
2°
Обь
94см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Около 400 человек посетили "Русские марши" в Москве

, ИА "Амител"
Организатор мероприятия планировал увидеть порядка 10 тысяч человек

Фото: twitter.com

Порядка 400 человек посетили "Русский марш" в московском Люблино и у метро "Октябрьское поле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Полицейские, сотрудники Росгвардии и дружина добровольцев обеспечили охрану общественного порядка, подчеркивается в заявлении.

Агентство отмечает, что столичная мэрия ранее согласовала проведение акции на северо-западе и юго-востоке Москвы 4 ноября. Организатор "Русского марша" Иван Белецкий планировал увидеть на мероприятии около 10 тысяч человек.

Также он рассказывал агентству, что накануне в соцсети "ВКонтакте" по решению Генпрокуратуры были заблокированы аккаунты, распространявшие данные о мероприятии.

Шествия под названием "Русский марш" проходят в Москве и регионах с 2005 года. В 2014 году против участников акции было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной ненависти и вражды, добавляет агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

5.11.2017 09:17
Nic

Нечего фашистам расхаживать...

0  0
5.11.2017 09:48
- гость -

Где они в Москвабаде русских то нашли ???

0  0
5.11.2017 10:16
- гость -

9-17, не "фашисты", а националисты, смелые люди, любящие свою национальность, свой народ.

0  0
5.11.2017 11:16
- гость -

Кто за евреев и против антисемитов,тот уважаемый правозащитник .Кто за русских и против русофобии,тот фашист.

0  0
5.11.2017 11:40
- гость -

Дожили, фашисты свободно по улицам расхаживают. Ну чему удивляться при либеральной власти-то!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:29
Автомобиль застрял на трамвайных путях в Барнауле 0
10:58
Алтайский полицейский по "горячим следам" задержал похитителей коньяка 0
10:32
Ученые сообщили о возникновении новых видов животных из-за городов 0
09:59
11 принцев задержали в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции 1
09:33
Трамп заявил, что ожидает помощи Путина в ситуации вокруг КНДР 6
09:02
Стань Дедом Морозом: активисты собирают подарки для домов престарелых Алтая 11
08:58
Около 400 человек посетили "Русские марши" в Москве 5
08:29
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в РФ 3
08:04
Кто такой Скриптонит и чем он известен 2
07:45
Просто космос: 88 лет назад в СССР открылся первый планетарий 3
07:24
Цены в Алтайском крае стали расти в три раза медленнее, чем в прошлом году 4
07:03
Коттедж на границе леса продают в Барнауле за 22 млн рублей 5
06:44
Трудно быть лошадью, когда все вокруг бараны: лучшие фразы Ксении Собчак 3
06:23
Снег, ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 ноября 0
06:01
Дилерский центр Mercedes-Benz выставили на продажу в Барнауле за 150 млн 5
23:07
Ученый: инопланетяне свяжутся с землянами уже через десять лет 2
22:05
Музыканты Scorpions подняли российский флаг на концерте в Петербурге 0
21:04
Немецкий пенсионер принял огромный кабачок за бомбу времен ВОВ 6
20:36
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру 0
20:03
Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации в премии "Золотая маска" 1
19:03
Третья огромная очередь в Москве собралась из-за концерта Бузовой 15
18:30
Последствия урагана в Барнауле убирали в несколько смен 1
18:04
Кадыров пообещал iPhone X за стихотворение о президенте Путине 7
17:34
Теннисистку Марию Шарапову обвинили в мошенничестве 7
17:02
Более 4 млрд рублей получит Алтай в 2018 году из федерального бюджета 5
16:34
Морозы до минус 5 градусов обещают в Алтайском крае в ночь на 5 ноября 1
16:03
Глава поселка пропал в Амурской области 1
15:32
Горящие семечки в Барнауле тушили 25 человек 3
15:14
Барнаульская ЛДПР отметила День народного единства праздничным митингом 7
15:04
Эксперты пришли к выводу, что убийца Кеннеди не был связан с ЦРУ 8
14:34
Бийчанке, обвинившей свою знакомую в краже, грозит тюремный срок 0
14:04
Героя Кевина Спейси могут убрать из сериала "Карточный домик" 3
13:31
Барнаулец Арсений Бородин прошел в следующий этап шоу "Голос" 16
13:01
Больше 20 минут тушили пожар в частном доме в Бийске 0
12:28
Санкции Канады в посольстве России назвали "бессмысленными" 28
12:02
Последствия урагана продолжают устранять в Барнауле 2
11:27
РЖД приостановили продажу билетов в плацкарты на 2018 год 6
11:07
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем народного единства 7
10:34
ФАС проверит цены на iPhone X в российских магазинах 8
10:04
Александр Карлин поздравил жителей Алтая с Днем народного единства 81
09:31
30 пожарных тушили полыхающий жилой дом в Барнауле 0
09:07
Поваленные деревья, заборы, гаражи - ураганный ветер прошелся по Барнаулу 21
08:40
СКР: сотрудник из алтайского УФСИНа организовал дело по хищению древесины 11
08:26
Что такое "допускаемые конфликты", которые вводит Минтранс 8
08:06
Как барнаульцам провести первые выходные ноября и куда сходить 3
07:49
Из повесы в пророки: ТОП-10 лучших ролей блистательного Мэттью МакКонахи 1
07:45
День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции праздника 2
07:19
Центральный парк в Барнауле обновят с учетом предложений горожан 11
07:03
Дом с бильярдом и сауной в подвале продают под Барнаулом за 10,5 млн руб. 3
06:47
Домик для души: русские гаражи как национальная особенность 2

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.