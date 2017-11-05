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Порядка 400 человек посетили "Русский марш" в московском Люблино и у метро "Октябрьское поле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.
Полицейские, сотрудники Росгвардии и дружина добровольцев обеспечили охрану общественного порядка, подчеркивается в заявлении.
Агентство отмечает, что столичная мэрия ранее согласовала проведение акции на северо-западе и юго-востоке Москвы 4 ноября. Организатор "Русского марша" Иван Белецкий планировал увидеть на мероприятии около 10 тысяч человек.
Также он рассказывал агентству, что накануне в соцсети "ВКонтакте" по решению Генпрокуратуры были заблокированы аккаунты, распространявшие данные о мероприятии.
Шествия под названием "Русский марш" проходят в Москве и регионах с 2005 года. В 2014 году против участников акции было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной ненависти и вражды, добавляет агентство.
Комментарии
Нечего фашистам расхаживать...
Где они в Москвабаде русских то нашли ???
9-17, не "фашисты", а националисты, смелые люди, любящие свою национальность, свой народ.
Кто за евреев и против антисемитов,тот уважаемый правозащитник .Кто за русских и против русофобии,тот фашист.
Дожили, фашисты свободно по улицам расхаживают. Ну чему удивляться при либеральной власти-то!